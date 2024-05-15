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Улицы в честь Серкебаева, Толоконникова и Померанцева появятся в Алматы

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы планируют переименовать несколько улиц и дать названия пока безымянным улицам. Проект постановления появился на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

В проекте документа говорится, что решение принято с учетом мнения населения южной столицы, а также на основании заключений ономастической комиссии города и республиканской ономастической комиссии.

Окончательное решение о переименовании принимают акимат и маслихат Алматы.

Так, согласно документу, планируется переименовать следующие улицы:

  • часть проспекта Юрия Гагарина, от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби, Бостандыкского района – на проспект Ермек Серкебаев;
  • улицу Юбилейную Ауэзовского района – на улицу Владимир Толоконников.

Этим же документом присвоят наименования улицам:

  • безымянной улице микрорайона «Жас қанат» Турксибского района – улица Ескендір Хасанғалиев;
  • безымянной улице Бостандыкского района –  улица Юрий Померанцев.

Обсуждение проекта документа продлится до 28 мая.

Отметим, Ермек Серкебаев - известный советский и казахстанский камерный и оперный певец, Владимир Толоконников - казахстанский актер, сыгравший в известной советской комедии "Собачье сердце", Ескендір Хасанғалиев - советский и казахстанский композитор, певец, один из основоположников казахской современной песни, Юрий Померанцев - актер театра и кино, режиссер.

Напомним, в августе прошлого года стало известно о переименовании нескольких десятков улиц в Астане, большинство из них с момента появления носили в виде кода из букв и цифр.

Минувшей осенью сообщалось, что в Шымкенте планируют присвоить парку и улице названия в честь Турции с целью дальнейшего укрепления дружеских отношений, сложившихся между странами.

А позже стало известно, что в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100695-ulicy-v-chest-serkebaeva-tolokonnikova-i-pomeranceva-poyavyatsya-v-almaty/

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