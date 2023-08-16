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Десятки улиц переименуют в Астане

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Вид на улицу из-за стены
Улица. Иллюстративное фото: pexels.com

В столичном маслихате проголосовали за переименование ряда улиц – большинство из них с момента появления носили названия в виде кода из буквы и цифр, передает корреспондент NUR.KZ.

В столичном маслихате под председательством Азамата Айтхожина проходят публичные слушания по вопросу "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей Астаны".

Новые названия улиц в районе "Нура":

  • улицу Е-108 переименуют в улицу Шандора Петефи в честь венгерского поэта, поскольку в Венгрии есть улицы Астана и Абая Кунанбаева;
  • улицу 28/1 – в улицу Анадолу;
  • улицу 29/1 – в улицу Нұрлана Балғымбаева;
  • улицу Е-13 – в улицу Нәзіра Төреқұлұлы, при этом нынешнюю улицу Нәзіра Төреқұлұлы на окраине столицы переименовывают в улицу Айбас;
  • улицу Е-29 – в улицу Тәттімбет;
  • улицу Е-33 – в улицу Қорқыт ата;

Район Байконыр:

  • сквер возле улицы "Егемен Қазақстан" назовут Парком Журналистов,
  • проспекту Аль-Фараби, который проходит сразу через два района "Байконур" и "Алматинский", вернут прежнее название – он снова станет проспектом Акжол.

Район Есиль:

  • улицу Сәбита Мұқанова переименуют в улицу Шұбартау.

Алматинский район:

  • бывшую улицу Гейдара Әлиева переименуют в улицу Мұзафара Әлімбаева, поскольку теперь именем Гейдара Әлиева называется улица возле Конгресс Центра и Экспо-2017.
  • улицу А-40 – в улицу Сырбая Мәуленова;
  • улицу А-564 – в улицу Әмена Қайдарова;
  • улицу А-30 – в улицу Оралхан Бөкей;
  • улицу № 101– в улицу Бұйрат;
  • улицу А-139 – в улицу Ақтекше;
  • улицу А-184 – в улицу Кендірлі;
  • улицу А-185 – в улицу Кеңсаз;
  • улицу А-187 – в улицу Қарашығанақ;
  • улицу А-206 – в улицу Қимасар;
  • улицу А-207 – в улицу Қойтас;
  • улицу А-208 – в улицу Тасөткел;
  • улицу А-344 – в улицу Маймекен.

Напомним, в ноябре прошлого года в Астане в ходе общественных слушаний о присвоении наименования и переименовании ряда улиц в городе было предложено назвать одну из центральных улиц столицы именем Аль-Фараби.

Переименование столицы

Между тем саму столицу Казахстана переименовывали уже два раза за последние несколько лет – главный город страны носил имя "Нур-Султан" с 2019 года. Тогда депутаты почти единогласно поддержали инициативу переименования из Астаны в Нур-Султан.

Уже в сентябре 2022 года депутаты маслихата заявили, что готовы извиниться перед астанчанами за переименование столицы в 2019 году.

17 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым нашей столице вернули ее предыдущее название – Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032757-desyatki-ulits-pereimenuyut-v-astane/

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