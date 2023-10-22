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30 лет независимости Казахстана

Парку и улице в Шымкенте присвоят названия в честь Турции

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Акимат Шымкента
Акимат Шымкента. Фото: Facebook / Шымкент қаласының әкімдігі - Акимат города Шымкента

В Шымкенте планируют присвоить парку и улице название в честь Турции с целью дальнейшего укрепления дружеских отношений, сложившихся между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на проект постановления.

"Присвоить следующие наименования некоторым составным частям города Шымкента: по Абайскому району улице безымянной в микрорайоне Шымсити – улица Туркия; по Енбекшинскому району: безымянному парку в районам центре – парк "Қазақстан – Түркия достығы саябағы", – говорится на сайте "Открытые НПА".

В пояснительной записке говорится, что это делается с целью дальнейшего укрепления традиционных дружеских отношений, сложившихся между Казахстаном и Турцией.

"Присвоить наименование улице и парку в честь 100-летия образования братской Турецкой Республики, первой признавшей независимость Республики Казахстан", – отмечается в пояснительной записке.

Публичное обсуждение проекта продлится до 1 ноября.

Добавим, что по информации на сайте МИД РК, Турция 16 декабря 1991 года самой первой признала независимость Казахстана. И уже 2 марта 1992 года были установлены дипломатические отношения.

C марта прошлого года послом РК в Турции является Еркебулан Сапиев.

C января 2020 года послом Турции в Казахстане является Уфук Экиджи.

Напомним, в столичном маслихате проголосовали за переименование ряда улиц – большинство из них с момента появления носили названия в виде кода из буквы и цифр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042063-parku-i-ulitse-v-shymkente-prisvoyat-nazvaniya-v-chest-turtsii/

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