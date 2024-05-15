Причину переименования части проспекта Гагарина объяснили в маслихате Алматы

Маслихат Алматы вынес на обсуждение проект переименования проспекта Гагарина, передает NUR.KZ со ссылкой на представительный орган. При этом исторической части проспекта изменения не коснутся.

В маслихате города напомнили, что недавно на публичное обсуждение был вынесен проект переименования проспекта Гагарина. При этом исторической части проспекта переименование не коснется. Речь идет о бульварной части проспекта на отрезке от ул. Толе би до ул. Жандосова.

Так, часть проспекта им. Ю. Гагарина - от улицы К. Тимирязева - планируется назвать именем Ермека Серкебаева. Кроме того, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе предлагается переименовать на улицу им. Владимира Толоконникова.

Безымянным улицам в Бостандыкском и Турксибском районах намерены присвоить имена Ескендира Хасангалиева и Юрия Померанцева.

"Как известно, именем первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина была названа улица с условным названием "13-я линия", основная часть которой находилась в пределах современных улиц Толе би (бывшая Комсомольская до 1991 г.) и Жандосова (бывшее Каргалинское шоссе до 1964 г.). Решение было принято Алматинским горисполкомом от 14 апреля 1961 года.

Основная, бульварная часть проспекта Ю. Гагарина - от ул. Толе би - прерывается на ул. Жандосова и продолжается только через 2 квартала, или 560 метров. При этом на данном отрезке нет пешеходных или иных путей. Учитывая данное обстоятельство, а также растущее население города, необходимо принять во внимание, что в условиях современных городов усложняется навигация для жителей, гостей и туристов", - сказано в сообщении.

Схема переименования проспекта Гагарина: маслихат города Алматы

Справка маслихата города Алматы

Ермек Серкебаев - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Народный артист СССР и Казахстана. Является выдающимся казахстанским певцом, исполнителем народных песен, романсов и главных оперных партий классических и советских произведений на казахском, русском и других языках. К примеру, партий Абая, Онегина, Князя Игоря и др.

Выступал с концертами более чем в 50 странах. В его репертуаре наряду с казахскими песнями были и песни других народов, такие как "Надо мной небо синее", "На безымянной высоте", "Севастопольский вальс", "Песня о Москве" и др.

Владимир Толоконников - актер, заслуженный артист Казахстана, около пятидесяти лет проработал в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Лермонтова в Алматы. Мастер искусства, снявшийся более чем в сорока фильмах. На улице Юбилейной, которую предложено переименовать, когда-то жил сам В. Толоконников с семьей.

Ескендір Хасанғалиев - певец, композитор, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Автор таких песен, как "Анаға сәлем", "Асыл арман", "Әдемі-ау", "Сағындым сені", "Гүл сезім" и др.

Юрий Померанцев - актер, режиссер, педагог, Народный артист Казахстана. Еще с пятидесятых годов стал любимцем всех казахстанцев, снявшись в фильме "Наш милый доктор".

Напомним, проект постановления будет находиться на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 мая текущего года.