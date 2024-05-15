Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Причину переименования части проспекта Гагарина объяснили в маслихате Алматы

Опубликовано:

Горы в Алматы
Иллюстративное фото. Алматы: pixabay.com

Маслихат Алматы вынес на обсуждение проект переименования проспекта Гагарина, передает NUR.KZ со ссылкой на представительный орган. При этом исторической части проспекта изменения не коснутся.

В маслихате города напомнили, что недавно на публичное обсуждение был вынесен проект переименования проспекта Гагарина. При этом исторической части проспекта переименование не коснется. Речь идет о бульварной части проспекта на отрезке от ул. Толе би до ул. Жандосова.

Так, часть проспекта им. Ю. Гагарина - от улицы К. Тимирязева - планируется назвать именем Ермека Серкебаева. Кроме того, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе предлагается переименовать на улицу им. Владимира Толоконникова.

Безымянным улицам в Бостандыкском и Турксибском районах намерены присвоить имена Ескендира Хасангалиева и Юрия Померанцева.

"Как известно, именем первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина была названа улица с условным названием "13-я линия", основная часть которой находилась в пределах современных улиц Толе би (бывшая Комсомольская до 1991 г.) и Жандосова (бывшее Каргалинское шоссе до 1964 г.). Решение было принято Алматинским горисполкомом от 14 апреля 1961 года.

Основная, бульварная часть проспекта Ю. Гагарина - от ул. Толе би - прерывается на ул. Жандосова и продолжается только через 2 квартала, или 560 метров. При этом на данном отрезке нет пешеходных или иных путей. Учитывая данное обстоятельство, а также растущее население города, необходимо принять во внимание, что в условиях современных городов усложняется навигация для жителей, гостей и туристов", - сказано в сообщении.

Схема переименования проспекта Гагарина
Схема переименования проспекта Гагарина: маслихат города Алматы

Справка маслихата города Алматы

Ермек Серкебаев - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Народный артист СССР и Казахстана. Является выдающимся казахстанским певцом, исполнителем народных песен, романсов и главных оперных партий классических и советских произведений на казахском, русском и других языках. К примеру, партий Абая, Онегина, Князя Игоря и др.

Выступал с концертами более чем в 50 странах. В его репертуаре наряду с казахскими песнями были и песни других народов, такие как "Надо мной небо синее", "На безымянной высоте", "Севастопольский вальс", "Песня о Москве" и др.

Владимир Толоконников - актер, заслуженный артист Казахстана, около пятидесяти лет проработал в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Лермонтова в Алматы. Мастер искусства, снявшийся более чем в сорока фильмах. На улице Юбилейной, которую предложено переименовать, когда-то жил сам В. Толоконников с семьей.

Ескендір Хасанғалиев - певец, композитор, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Автор таких песен, как "Анаға сәлем", "Асыл арман", "Әдемі-ау", "Сағындым сені", "Гүл сезім" и др.

Юрий Померанцев - актер, режиссер, педагог, Народный артист Казахстана. Еще с пятидесятых годов стал любимцем всех казахстанцев, снявшись в фильме "Наш милый доктор".

Напомним, проект постановления будет находиться на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 мая текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101052-prichinu-pereimenovaniya-chasti-prospekta-gagarina-obyasnili-v-maslihate-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.