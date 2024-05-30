Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подорожает ли мясо из-за падежа скота во время паводков в Казахстане, ответили в МСХ

Опубликовано:

Женщина покупает мясо на рынке
Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в кулуарах сената сегодня рассказал, стоит ли ожидать подорожания мяса из-за паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота - это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", - заявил замглавы МСХ Амангалий Бердалин.

По его словам, количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в Казахстане. Он заверил, что такое количество не повлияет на рынок.

Также сегодня Бердалин опроверг журналистам слухи о том, что на казахстанских прилавках может появиться "мертвечина" - мясо животных, которые погибли во время паводков.

Во время паводков в апреле замглавы МСХ тоже говорил, что стоимость мяса по Казахстану не увеличится из-за падежа скота. Кроме того, Бердалин заявлял, что ситуация не повлияет и на молочную продукцию - наоборот, на следующий год в ведомстве планируют перейти на 100-процентное полное обеспечение данными продуктами.

Напомним, на прошлой неделе власти сообщили, что выплатили жителям Кульсары в Атырауской области более 120 млн тенге компенсаций за погибший скот. На этот момент было обработано 101 заявление жителей.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Бектенов сообщил, что единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109465-podorozhaet-li-myaso-iz-za-padezha-skota-vo-vremya-pavodkov-v-kazahstane-otvetili-v-msh/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.