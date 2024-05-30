Подорожает ли мясо из-за падежа скота во время паводков в Казахстане, ответили в МСХ

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в кулуарах сената сегодня рассказал, стоит ли ожидать подорожания мяса из-за паводков в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас в Казахстане около 9 миллионов крупного рогатого скота, около 27 миллионов овец, около 4 миллионов лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тысяч голов скота - это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", - заявил замглавы МСХ Амангалий Бердалин.

По его словам, количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в Казахстане. Он заверил, что такое количество не повлияет на рынок.

Также сегодня Бердалин опроверг журналистам слухи о том, что на казахстанских прилавках может появиться "мертвечина" - мясо животных, которые погибли во время паводков.

Во время паводков в апреле замглавы МСХ тоже говорил, что стоимость мяса по Казахстану не увеличится из-за падежа скота. Кроме того, Бердалин заявлял, что ситуация не повлияет и на молочную продукцию - наоборот, на следующий год в ведомстве планируют перейти на 100-процентное полное обеспечение данными продуктами.

Напомним, на прошлой неделе власти сообщили, что выплатили жителям Кульсары в Атырауской области более 120 млн тенге компенсаций за погибший скот. На этот момент было обработано 101 заявление жителей.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Бектенов сообщил, что единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.