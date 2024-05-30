"Быть не может": глава Минсельхоза опроверг слухи о фарше из мертвечины на прилавках Казахстана

В кулуарах сената вице-министр сельского хозяйства прокомментировал публикации в соцсетях, где говорилось о продаже фарша из погибших при паводках животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министра Амангалий Бердалина спросили, есть ли угроза, что на прилавки казахстанских рынков и торговых точек попадет "мертвечина" - тела животных, которые погибли во время паводков.

"Я думаю, данной угрозы нет и быть не может, потому что ветеринарные лаборатории на объектах торговли – как раз их функция проверять.

На данный момент достоверно такой информации у нас нет. Мы выезжали после публикаций некоторых СМИ на место, делали проверку, но мы не обнаружили – факты не подтвердились", - заявил представитель МСХ.

Бердалин добавил, что готов гарантировать отсутствие подобного мяса на прилавках.

"Да, на сегодня ветслужба может с уверенностью сказать, что она контролирует ситуацию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что компенсации на 216 млн тенге выплатили актюбинцам, потерявшим животных во время паводка.

Напомним, в этом году из-за паводка режим ЧС местного масштаба был объявлен в ряде областей Казахстана. Позже правительство утвердило список имущества, которое восстановят пострадавшим от паводков. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения.

Мы также писали, как в рамках противопаводковых мероприятий в Казахстане организована работа по перемещению скота в безопасные места выпаса.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Среди прочих выплат, сообщалось, что объем государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.