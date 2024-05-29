"Их больше нет нигде!": уникальный сад с сотнями редких сортов гибнет в Уральске после паводков

В Уральске после паводков гибнет уникальный сад, в котором выращивались более 200 сортов редких яблонь, винограда и различных растений, передает сайт телеканала КТК.

В Уральске из-за паводков гибнет уникальный сад, в котором выращивались 200 сортов редких яблонь, винограда, а также коллекция хвойных и декоративных растений.

"У нас есть сорта, которые очень редко встречаются в садах. И есть некоторые сорта, где-то сортов 6-7, которых нет вообще уже нигде. И если они выпадут здесь у нас, в саду, их больше нет нигде! Минимальный убыток только по растениям, не считая техники, не считая наше промышленное оборудование, здание я вообще не считаю, только по растениям у нас сейчас убыток составляет 370 миллионов тенге", - говорит основатель Международного экспериментального коллекционного сада-питомника памяти С. И. Исаева Кайрат Каримов.

Данный сад-питомник известен среди ученых по всему СНГ. По информации телеканала, его владельцу потребовалось 10 лет, чтобы собрать и вырастить в нем деревья - некоторых из этих видов в Казахстане нет. Но теперь, по словам основателя, сад погиб на 80%, при этом выжившие деревья могут из-за ослабленности не перенести зиму.

Сейчас Каримов надеется перенести то, что еще уцелело на новом участке. Там же он хочет восстановить потерянные виды, но на это нужны большие деньги.

Чиновники тем временем еще не знают, как подсчитать убытки - так как в правилах возмещения предусмотрена компенсация для промышленных садов, а питомникоказался единственным в своем роде.

"В первую очередь мы должны разработать технологические карты, чтобы определить методы расчета ущерба. То есть конкретно по каждому дереву какой ущерб нанесен. Какое количество это в денежном выражении. Вот к этим мы должны выйти цифрам в ближайшее время", - говорит и. о. руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев.

Источник: КТК

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. По словам Бектенова, единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

Также сегодня стало известно, сколько пострадавших от паводков казахстанцев получили компенсацию.

Тем временем в Петропавловске завершается осмотр домов, пострадавших от стихии - выяснилось, что каждый третий дом признан аварийным и пойдет под снос.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что более 120 млн тенге компенсаций выплатили в Кульсары за погибший скот.