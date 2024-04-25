Падеж скота из-за паводков: ожидать ли казахстанцам роста цен на мясо

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сегодня в кулуарах сената рассказал, вырастут ли цены на мясо в Казахстане на фоне паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МСХ Амангалий Бердалин привел последние данные по падежу скота из-за паводков.

"На сегодняшний день, по оперативным сводкам местных исполнительных органов, всего в результате паводков пало 8 тысяч голов скота: это если исходить от общего поголовья по Казахстану – 0, 01%, – поэтому оно никак не может повлиять на себестоимость или стоимость мяса на рынке и магазинах", – заверил он.

Не стоит ожидать роста цен и на молочную продукцию.

"Нет, нет (не стоит ожидать роста цен – прим. ред.), потому что мы с каждым годом увеличиваем (объем производства – прим. ред.). Не то, что подорожает, мы на следующий год должны на 100-процентное (перейти – прим. ред.) полное обеспечение всеми молочными продуктами.

Самое главное – мы будем обеспечены своим качественным молоком, а себестоимость продукции каждый год разная, в зависимости от расходов фермеров. Но в крайнем случае, когда мы уже не будем импортировать это молоко, это уже хорошо, будет в достатке, а когда в достаточном количестве будет и будет конкуренция, цены обычно не поднимаются", – резюмировал спикер.

Отметим, что в марте мы писали, на сколько казы и жая подорожали в Казахстане.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании XXXIIІ сессии АНК, высказался о ситуации с паводками в стране. Он заявил, что после окончания паводков некоторые села Казахстана будут перемещены в другие места, а также озвучил план действий властей.

Тем временем в пострадавшем Кульсары ведется работа по очистке. Местные жители получили возможность вернуться в город.

Вчера в АФМ рассказали, что ими по вопросу хищения бюджетных средств, выделенных на строительство гидросооружений, было зарегистрировано четыре уголовных дела, — в Актюбинской области, области Ұлытау, Алматы и Кызылорде.

Перед этим сообщалось, что в Казахстане проверят расходование денег, выделенных на строительство дамб.