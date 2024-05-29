Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 29 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью температура снизится до +9 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже - без осадков. Прогнозируется ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.