Жаркую погоду пообещали жителям двух мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 28 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +23 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода, однако осадков не прогнозируют. В дневное время столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.