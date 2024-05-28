Жаркую погоду пообещали жителям двух мегаполисов Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 28 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +23 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода, однако осадков не прогнозируют. В дневное время столбики термометров поднимутся до +25 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107812-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-zhitelyam-dvuh-megapolisov-kazahstana-segodnya/