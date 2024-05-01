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Снег пошел в Астане ночью 1 мая (фото)

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Снег в Астане
Снег в Астане 1 мая. Фото: NUR.KZ

В Астане сегодня, 1 мая, пошел снег, притом, что несколько дней подряд в столице было тепло и солнечно, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня жителям Астаны синоптики прогнозировали снег. Днем воздух был в пределах 12 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 10,2 м/с.

К полуночи прогноз метеорологов сбылся – в городе все же пошел снег.

Также 1 мая в Астане и ряде регионов страны синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, в столице ночью и утром 1 мая возможен туман, ожидается небольшой снег с дождем, температура воздуха днем будет в пределах 8-10 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094083-sneg-poshel-v-astane-nochyu-1-maya-foto/

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