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Снег выпадет в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

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Занесенный снегом и промерзший ручей
Снег. Иллюстративное фото: Kristine Radkovska / Getty Images

В Астане сегодня синоптики пообещали снегопад, в Алматы и Шымкенте же ожидается дождливая погода. Прогноз погоды на субботу, 25 мая, опубликован на портале OpenWeather.

В субботу в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью - опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Астанчанам пообещали сегодня снегопад. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра - 10,6 м/с.

В Шымкенте - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью - опустятся до 14 градусов. Скорость ветра - 8,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106762-sneg-vypadet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Айбекова Сауле

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Снег выпадет в одном из мегаполисов Казахстана в субботу
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