Снег выпадет в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

В Астане сегодня синоптики пообещали снегопад, в Алматы и Шымкенте же ожидается дождливая погода. Прогноз погоды на субботу, 25 мая, опубликован на портале OpenWeather.

В субботу в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью - опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Астанчанам пообещали сегодня снегопад. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра - 10,6 м/с.

В Шымкенте - дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью - опустятся до 14 градусов. Скорость ветра - 8,4 м/с.