Град размером с фасоль обрушился на поселок в Актюбинской области (видео)

Град размером с крупную фасоль выпала в одном из поселков Актюбинской области. Осадки повредили зерновые культуры сельчан, передает региональное издание "Диапазон".

Местное издание ссылается на очевидцев, которые и прислали в редакцию видео выпавших осадков.

Уточняется, что град выпал в поселке Каракудук (бывший Черноводск) Алгинского района 23 мая. При этом выпавший град успел побить зерновые и другие культуры, которые сельчане посеяли.

"23 мая. Поселок Каракудук. Это после града состояние. Мои тюльпаны побило все", - отмечает автор одного из видео.

Напомним, в начале мая в ряде сел Северо-Казахстанской области разыгралась непогода и на регион обрушилась гроза с градом. В некоторых селах град выпал размером с орех.

В конце апреля также сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 – ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом – некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града: