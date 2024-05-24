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Град размером с фасоль обрушился на поселок в Актюбинской области (видео)

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Град в Актюбинской области
Град в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

Град размером с крупную фасоль выпала в одном из поселков Актюбинской области. Осадки повредили зерновые культуры сельчан, передает региональное издание "Диапазон".

Местное издание ссылается на очевидцев, которые и прислали в редакцию видео выпавших осадков.

Уточняется, что град выпал в поселке Каракудук (бывший Черноводск) Алгинского района 23 мая. При этом выпавший град успел побить зерновые и другие культуры, которые сельчане посеяли.

"23 мая. Поселок Каракудук. Это после града состояние. Мои тюльпаны побило все", - отмечает автор одного из видео.

Напомним, в начале мая в ряде сел Северо-Казахстанской области разыгралась непогода и на регион обрушилась гроза с градом. В некоторых селах град выпал размером с орех.

В конце апреля также сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 – ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом – некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

  • По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.
  • Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
  • Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
  • Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение.
  • Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;
  • Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;
  • Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106717-grad-razmerom-s-fasol-obrushilsya-na-poselok-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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