Снег, грозы и град обрушатся на некоторые регионы Казахстана в эти выходные
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Похолодание, осадки и непогоду прогнозируют синоптики "Казгидромета" жителям большей части Казахстана в грядущие выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
В РГП "Казгидромет" представили прогноз на ближайшие три дня - с 25 по 27 мая.
Как пояснили специалисты, в ближайшие три дня погода в Казахстане будет формироваться под влиянием северного циклона, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.
Так, синоптики предупреждают, что сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая – в центральных, юго-восточных, 26 мая – в восточных регионах страны. На северо-западе Казахстана в эти дни обещают сильный дождь.
При этом обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.
"Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов: 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая – в центре, 27 мая – на востоке, юго-востоке, 26-27 мая – в горных районах южного Казахстана", - добавили в госметеослужбе.
Что делать при сильном дожде
Спасатели отмечают, что сильные дожди могут парализовать движение транспорта, заливать подземные переходы, складские помещения, с также способствовать интенсивному охлаждению и переохлаждению организма.
Правила поведения при сильном дожде:
- постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;
- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;
- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно смените их и согрейтесь;
- предпримите меры по предупреждению намокания запасов продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви;
- слушайте сообщения экстренных служб;
- если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните на единый номер 112 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).
Как вести себя во время града
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:
- По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.
- Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.
- Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение.
- Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;
- Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;
- Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Как не пострадать при сильном ветре
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106321-sneg-grozy-i-grad-obrushatsya-na-nekotorye-regiony-kazahstana-v-eti-vyhodnye/