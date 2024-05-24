Снег, грозы и град обрушатся на некоторые регионы Казахстана в эти выходные

Похолодание, осадки и непогоду прогнозируют синоптики "Казгидромета" жителям большей части Казахстана в грядущие выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

В РГП "Казгидромет" представили прогноз на ближайшие три дня - с 25 по 27 мая.

Как пояснили специалисты, в ближайшие три дня погода в Казахстане будет формироваться под влиянием северного циклона, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

Так, синоптики предупреждают, что сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая – в центральных, юго-восточных, 26 мая – в восточных регионах страны. На северо-западе Казахстана в эти дни обещают сильный дождь.

При этом обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики.

"Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов: 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая – в центре, 27 мая – на востоке, юго-востоке, 26-27 мая – в горных районах южного Казахстана", - добавили в госметеослужбе.

Что делать при сильном дожде

Спасатели отмечают, что сильные дожди могут парализовать движение транспорта, заливать подземные переходы, складские помещения, с также способствовать интенсивному охлаждению и переохлаждению организма.

Правила поведения при сильном дожде:

постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

в случае намокания одежды и обуви незамедлительно смените их и согрейтесь;

предпримите меры по предупреждению намокания запасов продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви;

слушайте сообщения экстренных служб;

если ситуация угрожает жизни и здоровью человека, звоните на единый номер 112 (набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов).

Как вести себя во время града

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение.

Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.