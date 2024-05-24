Трассу закрыли при въезде в Атырау

Трасса Атырау - Индер закрыта при въезде в город Атырау. С таким срочным сообщением выступил региональный оперативный штаб по ЧС, передает NUR.KZ.

"В связи с усилением напора паводковых вод на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау - Индер для всех видов транспорта", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В качестве альтернативного маршрута для поездки из Уральска, Индерского, Махамбетского районов в Атырау в оперштабе предложили воспользоваться дорогой Махамбет - село Хамита Ергалиева (Исатайский район) - трассы Атырау - Астрахань.

Здесь напомнили, что автодорога Атырау - Уральск закрыта на 71 километре и в районе села Сарайшык.

Ранее стало известно, что из-за большого количества воды и сильного ветра недалеко от Атырау произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок.

В оперштабе отметили, что канал Соколок является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от областного центра. В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое также предназначено для защиты Атырау от паводковых вод. Второе защитное сооружение укреплено мешками с песком для надежного удержания воды, а высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот.

Также в ночь на 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района прорвало возведенную дамбу. В населенном пункте включили сирены оповещения. Жителей эвакуировали.