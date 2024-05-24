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Полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в Талдыколь

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Озеро Талдыколь
Озеро Талдыколь. Фото: facebook.com/ACBK.kz

Сегодня на брифинге СЦК замглавы Комитета экологического контроля и регулирования заявил, что на озере Талдыколь нашли трубу, по которой в водоем сливают сточные воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы комитета Айдар Абдуалиев заявил, что из озера Талдыколь в Астане несколько раз брали пробы воды – каждый раз они показывали превышение по загрязняющим веществам.

При этом акимат столицы и департамент экологии, по словам спикера, заявляли, что компания "Астана Су Арнасы" прекратила сброс сточных вод в озеро с 2023 года.

Отмечается, что источник загрязнения удалось найти во время недавнего выезда на водоем.

"В ходе последнего выезда было установлено, что в озеро Талдыколь была проложена пластмассовая труба, по которой сбрасывались сточные воды. В настоящее время департаментом экологии направлено письмо в департамент полиции Астаны о выявлении данного случая и о том, кто является собственником данной трубы.

На сегодняшний день министерство держит этот вопрос на контроле. Как только будет информация из акимата Астаны, как нам определят балансодержателя (трубы – прим. ред.), мы сразу выйдем на проверку", – заявил Абдуалиев.

Отметим, что в конце февраля аким Астаны Женис Касымбек комментировал информацию о начале строительных работ на озере Талдыколь.

Кроме того, напомним, в 2020 году жители Астаны возмутились планами по осушению Малого Талдыколя.

"Малый Талдыколь входит в систему Талдыкольской группы озер – его уничтожение несет множество рисков для стабильности всей системы. Система имеет природное происхождение и существовала здесь всегда", – говорили тогда представители Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Однако тогда власти заверяли, что об этом речи не идет. На территории вокруг Большого и Малого Талдыколя было решено создать экопарк.

В июле 2022 года столичный суд вынес решение касательно Малого Талдыколя. Отмечалось, что половина озера будет засыпана, на ней продолжатся строительные работы, а вторую половину сохранят.

Позже в акимате Астаны заявляли, что собираются высадить порядка 600 деревьев лиственных пород на территории экопарка. Тогда же чиновники показывали, как может выглядеть будущий парк.

При этом в прошлого года Верховный суд Казахстана принял решение по спорным озерам Малого Талдыколя. Также было вынесено определение о проверке законности строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106609-policiya-astany-ishchet-togo-kto-slivaet-stochnye-vody-v-taldykol/

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