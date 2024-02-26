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Эзотерика
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"Приостановили работы": информацию о стройке на озере Талдыколь прокомментировал Касымбек

Опубликовано:

Озеро Талдыколь
Озеро Талдыколь. Фото: facebook.com/ACBK.kz

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня прокомментировал информацию о начале строительных работ на озере Талдыколь, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты по итогам встречи акима столицы с жителями района Сарыарка поинтересовались у Жениса Касымбека относительно информации о том, что на озере Талдыколь начались новые строительные работы.

"Там не идет стройка. Асхат Ниязов (журналист – прим. ред.) буквально месяц назад, действительно, публиковал видео. Действительно, на одном из участков, рядом с так называемым "пятым участком", была фото и видеосъемка о том, что идут работы, связанные с забивкой свай. Мы тут же приостановили работы на этом участке. Все, больше ни по одному участку, по жилью там нет работ", – заверил аким Астаны.

Он напомнил, что в прошлом году была начата работа по проектированию парка. Сейчас в него после обсуждения с экоактивистами, по его словам, вносятся корректировки.

Напомним, что в 2020 году жители Астаны возмутились планами по осушению Малого Талдыколя.

"Малый Талдыколь входит в систему Талдыкольской группы озер – его уничтожение несет множество рисков для стабильности всей системы. Система имеет природное происхождение и существовала здесь всегда", – говорили тогда представители Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Однако тогда власти заверили, что об этом речи не идет. На территории вокруг Большого и Малого Талдыколя было решено создать экопарк.

В июле прошлого года столичный суд вынес решение касательно Малого Талдыколя. Отмечалось, что половина озера будет засыпана, на ней продолжатся строительные работы, а вторую половину сохранят.

Позже в акимате Астаны заявляли, что собираются высадить порядка 600 деревьев лиственных пород на территории экопарка. Тогда же чиновники показывали, как может выглядеть будущий парк.

В июле прошлого года Верховный суд Казахстана принял решение по спорным озерам Малого Талдыколя. Также было вынесено определение о проверке законности строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063063-akim-astany-prokommentiroval-zastroyku-na-ozere-taldykol/

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