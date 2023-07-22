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Эзотерика
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Верховный суд вынес решение по делу об озерах Малого Талдыколя в Астане

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Озеро Малый Талдыколь
Озеро Малый Талдыколь. Кадр из видео: instagram.com/sos.taldykol

Верховный суд Казахстана принял решение по спорным озерам Малого Талдыколя. Также было вынесено определение о проверке законности строительства, сообщается на официальном сайте судебного органа.

Представители ВС отметили, что в декабре 2020 года акимат Астаны, руководствуясь заключением ОФ "Неправительственный экологический фонд имени Вернадского", перевел водный объект "группа озер Малый Талдыколь" в категорию земель населенного пункта.

После этого началась застройка отдельных участков – сейчас на них имеются объекты, введенные в эксплуатацию, где уже живут люди, а также возводятся иные объекты, в том числе социального назначения (школы, детсады и т.д.). 

Однако ОО "Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" оспорило в суде решения акимата. Они потребовали признать незаконным бездействие ответчика по установлению водоохранных зон и полос, а также просили обязать их установить, считая Малый Талдыколь водным объектом.

Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) иск удовлетворил частично, обязав акимат установить водоохранные зоны и полосы на участках 6, 7 и 9. Решение о переводе этих участков в земли населенного пункта признано незаконным.

Позже апелляция изменила решение СМАС. Требования были оставлены в силе только в части участка 7. По участкам 6 и 9 отменено.

Aqiqat, обжаловав это решение в кассации, просил обязать акимат установить водоохранные зоны и полосы по всему Малому Талдыколю, как водному объекту по проекту 2019 года.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда за месяц провела три многочасовых заседания по делу. В целом в процессах участвовало свыше 100 заинтересованных слушателей, представителей СМИ. Коллегия заслушала специалистов, дававших заключения в местных  судах. От акимата запрошены сведения о текущем состоянии озер.

Кассация, рассмотрев дело, оставила в силе постановление апелляционного суда", – подчеркнули представители Верховного суда.

Отмечается, что судебная коллегия исходила из следующих доводов:

  • акиматом нарушена процедура перевода земель из одной категории в другую;
  • любое строительство, особенно крупного мегаполиса, влечет неминуемое изменение ландшафта. В данном случае построенная кольцевая дорога вокруг Астаны, а также возведенные здания и сооружения по мнению специалистов делают невозможным приток поверхностных вод на озерах Малого Талдыколя. Что касается подземных вод, те же специалисты указали, что цикличный подъем их уровня будет отходить в реку Нура. Каких-либо очевидных угроз подтопления города ими не было озвучено;
  • заключений специалистов о том, что озера исчезают не только из-за засыпки, но и в большей степени из-за естественных причин;
  • отсутствия научно обоснованных доказательств о возможном возврате озер в прежнее состояние.   

"Кассация применила принципы административной юстиции, в том числе справедливости, разумности и соразмерности. Суд исходил из общественного интереса, а не интереса застройщиков. Такое решение обеспечивает баланс с одной стороны интересов жителей, и тех, кто ожидает заселения, с другой – лиц, выступающих за сохранение водоема.

Доводы кассаторов о том, что госорганы не обеспечили надлежащий контроль, а застройщики действовали в нарушение закона, коллегия не приняла во внимание, поскольку к ним истцы исковых требований не предъявляли", – говорится в сообщении.

Тем не менее кассация вынесла в адрес правительства, Генеральной прокуратуры и акимата столицы частное определение о проверке законности проведения строительной деятельности, осуществляемой на территории спорных озер.

Участникам разъяснили, что решение Верховного уда не разрешает вопросы строительства и любой иной деятельности на территории спорных озер, поскольку суд не вправе подменять собой акимат, в чью исключительную компетенцию входит разрешение этих вопросов.  

В соответствии с АППК указанный административный орган вправе принимать и отменять свои административные акты, исходя из своего административного усмотрения.

Спор об озерах Малого Талдыколя

Напомним, что в 2020 году жители Астаны возмутились планами по осушению Малого Талдыколя.

"Малый Талдыколь входит в систему Талдыкольской группы озер – его уничтожение несет множество рисков для стабильности всей системы. Система имеет природное происхождение и существовала здесь всегда", – говорили тогда представители Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Однако тогда власти заверили, что об этом речи не идет. На территории вокруг Большого и Малого Талдыколя было решено создать экопарк.

В июле прошлого года столичный суд вынес решение касательно Малого Талдыколя. Отмечалось, что половина озера будет засыпана, на ней продолжатся строительные работы, а вторую половину сохранят.

Позже в акимате Астаны заявляли, что собираются высадить порядка 600 деревьев лиственных пород на территории экопарка. Тогда же чиновники показывали, как может выглядеть будущий парк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029681-verhovnyy-sud-vynes-reshenie-po-delu-ob-ozerah-malogo-taldykolya-v-astane/

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