Шесть сотен деревьев высадят на Малом Талдыколе (фото)

Эскиз экопарка на Малом Талдыколе. Фото: акимат города Нур-Султана

В столице на территории озера Малый Талдыколь, где планируется создание экопарка, собираются высадить порядка 600 деревьев лиственных пород. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Как отметили представители акимата, высадка деревьев на территории Малого Талдыколя запланирована на воскресенье, 28 августа.

"На первом этапе планируется посадить порядка 600 деревьев лиственных пород", – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в городе продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма на территории Малого и Большого Талдыколя. На создание экопарка на первом этапе выделено финансирование в размере 1 миллиарда тенге.

Эскиз экопарка на Малом Талдыколе. Фото: акимат города Нур-Султана

"На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте Малый Талдыколь", – добавили представители столичного акимата.

Еще в 2020 году жители города возмутились планами по осушению Малого Талдыколя, но власти тогда заверили, что об этом речи не идет. На территории вокруг Большого и Малого Талдыколя было решено создать экопарк.

В июле этого года суд Нур-Султана вынес решение касательно Малого Талдыколя. Отмечалось, что половина озера будет засыпана, на ней продолжатся строительные работы, а вторую половину сохранят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983775-shest-soten-derevev-vysadyat-na-malom-taldykole-v-nur-sultane-foto/