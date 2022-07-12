Половину озера Малый Талдыколь решили засыпать в Нур-Султане

Озеро Малый Талдыколь. Кадр из видео: instagram.com/sos.taldykol

Столичный суд вынес решение касательно судьбы озера Малый Талдыколь. Половина озера будет засыпана, на ней продолжатся строительные работы, в то время как вторую половину сохранят.

Как передает телеканал "Хабар 24", экозащитники заявили, что искусственное осушение водоема негативно влияет на местную флору и фауну, а также может привести к снижению уровня воды на Большом Талдыколе.

Отмечается, что строительство вблизи Малого Талдыколя начали еще в 2021 году. Согласно плану, на прилегающей к водоему территории появятся новые жилые комплексы, школа и другие объекты.

Площадь озера, тем временем, уменьшается из-за выкачивания воды и засыпки территории землей. Водоем подвергается искусственной засухе.

"С ноября прошлого года начались работы по засыпке озера грунтом. Позже мы узнали, что здесь планируется строительство коттеджного городка. Нашей мониторинговой группой был обнаружен факт установки насоса. Обнаружили мы его 12 июня.

И как мы видим, этот насос до сих пор работает. Работает он и днем, также зафиксирован случай работы и ночью. Скорее всего, по нашим предположениям, делается это для того, чтобы как можно скорее снизить уровень воды в оставшихся участках озера.

Для того, чтобы потом выдать это под предлогом, что озеро само по себе высохло", - сообщил журналистам научный сотрудник казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия Руслан Уразалиев.

Экологи не смогли выяснить, кто и когда установил насос. По их словам, такие действия могут привести к большой экологической катастрофе.

"Мы увидели пару лебедей-шипунов с выводком 11 птенцов, чаек, поганки, рыб, бакланов, крачек. Прямо сейчас можно видеть, как здесь уничтожают местообитания краснокнижных. Это противоречит всем природоохранным нормам Казахстана и мира", - заявила научный сотрудник казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина.

Аким столицы Алтай Кульгинов опроверг заявление об искусственном осушении озера. По его словам, снижение уровня воды на Малом Талдыколе началось еще в период активной застройки левобережья.

"Эксперты говорят нам следующее. Эти водные объекты, их несколько. Начиная с Большого Талдыколя, включая малые водоемы в районе Жагалау, находятся на междуречье Нура и Есиль. После активной застройки левобережья, подпитка прекратилась.

А сейчас вода поступает только с ливневых канализаций. Когда идет вода на понижение, идет откачка воды, насосы ставятся.

Но я еще раз хочу сказать, я за сохранение этого водного объекта, чтобы там был экопарк. Он нужен там. Но где высохло, мы не можем их вернуть", - пояснил градоначальник.

В акимате заявили, что будут обустраивать территорию вокруг озера. Осенью начнется высадка зеленых насаждений. ЖК также появятся, но на расстоянии от будущего экопарка.

Напомним, в 2020 году Кульгинов заявлял, что осушать озеро никто не намерен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978129-polovinu-ozera-malyy-taldykol-reshili-zasypat-v-nur-sultane/