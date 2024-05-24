Сколько абитуриентов не смогли набрать пороговый балл: подведены промежуточные итоги ЕНТ

Промежуточные итоги ЕНТ-2024 подвели в Казахстане - завершилась первая неделя проведения основного тестирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки РК.

Более 30 тыс. человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ.

Из них 69% абитуриентов сдали на казахском языке, 31% - на русском, 40 человек - на английском языке, сообщили в ведомстве.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 71% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 64 балла. Максимальный балл - 136.

Основное ЕНТ в этом году стартовало 16 мая.

Всего на участие в тестировании принято около 342 тысяч заявлений от 186 тысяч абитуриентов.

Напомним, в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты здесь пройдут с 25 мая по 12 июля. Позже стало известно, что регистрацию продлили до 22 мая.

При этом в 2023 году стало известно об очередном изменении формата проведения ЕНТ. На ЕНТ-2024 планировали изменить количество тестовых заданий и обещали добавить новый тип заданий в профильных предметах, сократить время тестирования.

Позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

А на днях сообщалось, что ЕНТ в Казахстане отменять не будут. Но его формат будут постепенно менять и приближать к формату SAT - стандартизованному тесту для приема в высшие учебные заведения. То есть, с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ, который позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".