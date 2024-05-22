Для казахстанских абитуриентов продлили регистрацию на ЕНТ

Для абитуриентов, кто не успел подать заявку на участие в основном ЕНТ, база регистрации на тестирование будет работать и сегодня, 22 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на главу Миннауки Саясата Нурбека.

О продлении регистрации на основное ЕНТ министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил в Telegram-канале.

"С учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 до 18.00", — сообщил министр.

Отмечается, что тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты.

Между тем для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно.

Накануне сообщалось, что ЕНТ в Казахстане отменять не будут. Но его формат будут постепенно менять и приближать к формату SAT - стандартизованному тесту для приема в высшие учебные заведения. То есть, с 2025 года в Казахстане снова изменится формат проведения ЕНТ, который позволит сдавать экзамен "в удобном режиме".

Напомним, что ЕНТ-2024 стартовало в Казахстане 16 мая. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в 6 регионах, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, регистрация на участие в ЕНТ была продлена до 20 мая, а сами тесты здесь пройдут с 25 мая по 12 июля.

При этом в 2023 году стало известно об очередном изменении формата проведения ЕНТ. На ЕНТ-2024 планировали изменить количество тестовых заданий и обещали добавить новый тип заданий в профильных предметах, сократить время тестирования.

Позже стало известно, что время сдачи ЕНТ в этом году решили не сокращать. Также для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Кроме того, планировалось сделать обязательной сдачу предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления. Однако позже министр науки заявил, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, ЕНТ в этом году не изменится.