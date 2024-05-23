Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Любителей неправильно парковать авто начали массово наказывать в Алматы (видео)

Опубликовано:

Машину собираются увезти на штрафстоянку
Автомобиль нарушителя. Кадр из видео: youtube.com/@AlmatyPolisiasy

В Алматы полицейские наказывают автомобилистов, которые паркуют машины в неположенных для этого местах. Наказано почти 10 тыс. жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы продолжается отработка по выявлению нарушений правил парковки автомобилей. Неправильно припаркованные ТС вывозят на спецштрафстоянку, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"С начала года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9 тысяч 963 человека. На постоянной основе проводятся локальные отработки по выявлению водителей, которые паркуются в неустановленных местах, под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Вместе с тем сотрудниками строевых подразделений выявляются и устраняются такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта, что без сомнений усложняет проезд автобусов и способствует образованию заторных явлений", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В проведении локальных рейдов полицейские активно используют сигналы неравнодушных горожан, которые сообщают о нарушениях.

Между тем эксперты забили тревогу - по их словам, Алматы практически достиг критического уровня по количеству автомобилей. Частичным решением данной проблемы может стать мера по расширению зоны платных парковок. Отмечается, что ежедневно на дороги мегаполиса въезжают до 1 миллиона автомобилей, 600 тысяч из них зарегистрированные в Алматы и 400 тысяч заезжают из области.

К слову, еще в 2022 году аким южной столицы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В июне прошлого года стало известно, что в Алматы хотят ввести дифференцированный тариф за парковку. При этом говорилось, что запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно.

Добавим также, что в феврале этого года жители города пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105766-lyubiteley-nepravilno-parkovat-avto-nachali-massovo-nakazyvat-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.