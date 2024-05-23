Любителей неправильно парковать авто начали массово наказывать в Алматы

В Алматы полицейские наказывают автомобилистов, которые паркуют машины в неположенных для этого местах. Наказано почти 10 тыс. жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы продолжается отработка по выявлению нарушений правил парковки автомобилей. Неправильно припаркованные ТС вывозят на спецштрафстоянку, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"С начала года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9 тысяч 963 человека. На постоянной основе проводятся локальные отработки по выявлению водителей, которые паркуются в неустановленных местах, под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена".

Вместе с тем сотрудниками строевых подразделений выявляются и устраняются такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта, что без сомнений усложняет проезд автобусов и способствует образованию заторных явлений", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В проведении локальных рейдов полицейские активно используют сигналы неравнодушных горожан, которые сообщают о нарушениях.

Между тем эксперты забили тревогу - по их словам, Алматы практически достиг критического уровня по количеству автомобилей. Частичным решением данной проблемы может стать мера по расширению зоны платных парковок. Отмечается, что ежедневно на дороги мегаполиса въезжают до 1 миллиона автомобилей, 600 тысяч из них зарегистрированные в Алматы и 400 тысяч заезжают из области.

К слову, еще в 2022 году аким южной столицы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В июне прошлого года стало известно, что в Алматы хотят ввести дифференцированный тариф за парковку. При этом говорилось, что запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно.

Добавим также, что в феврале этого года жители города пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц Алматы.