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Британские ученые рассказали, что электрокары часто становятся причиной ДТП

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Электромобиль подключен к зарядному устройству
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Исследование, проведенное в Британии, показало, что электрокары чаще становятся причинами ДТП по сравнению с машинами с двигателем внутреннего сгорания, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий в Великобритании, гибридные авто и электромобили чаще наезжают на пешеходов, чем бензиновые или дизельные автомобили. Особенно ярко видна разница в городах.

Данные о 32 млрд миль поездок на автомобилях с аккумуляторным питанием и 3 трлн миль поездок на бензиновых и дизельных автомобилях показали, что электрические и гибридные автомобили сбивают пешеходов в два раза чаще, чем автомобили, работающие на ископаемом топливе. В городской местности это случается в три раза чаще.

Отмечается, что водители электрокаров, как правило, моложе и не так опытны, как водители бензиновых авто. Кроме того, электрокары зачастую бесшумны, поэтому пешеход может не распознать звук приближения транспортного средства в городской суете.

Фил Эдвардс, автор исследования и профессор эпидемиологии и статистики в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, заявил, что правительствам стран, выступающих за отказ от ископаемого топлива, нужно учесть указанные риски и не спровоцировать рост числа ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2104962-britanskie-uchenye-rasskazali-chto-elektrokary-chasto-stanovyatsya-prichinoy-dtp/

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