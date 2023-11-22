Установку зарядных станций для электромобилей запретили на паркингах в Казахстане

МЧС сообщило, что в электромобилях есть литейно-ионные аккумуляторы, являющиеся пожароопасными – ведомство сообщило о разработке новых правил безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило на официальном сайте, что обеспокоено отсутствием требований для размещения электромобилей и их зарядных станций в Казахстане. Также в ведомстве отметили, что в последнее время в республике растет спрос на данный вид авто.

"Так, согласно сведениям МВД по состоянию на 25 сентября текущего года, на территории Казахстана эксплуатируются более 6,5 тыс. электромобилей.

При этом аккумуляторы, установленные в электромобилях, требуют регулярной зарядки электроэнергией. На сегодняшний день в стране наблюдается динамичная установка зарядных станций на парковках и в паркингах жилых и общественных зданий", – сообщили в ведомстве.

Наряду с этим МЧС хочет обратить внимание на то, что литейно-ионные аккумуляторы в электромобилях пожароопасны – как показывает зарубежный опыт, они могут закорачиваться, выходить из строя, самопроизвольно воспламеняться и взрываться.

"МЧС, изучив международный опыт по размещению электромобилей и их зарядных станций, отмечает необходимость внесения изменений в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части установления требований к месту размещения зарядных станций, количеству размещаемых электромобилей и зарядных станций, минимальным расстояниям и так далее.

Дополнительно направлены запросы в Китай и Турцию для изучения практического опыта использования электрического транспорта", – говорится в заявлении.

Кроме того, министерство направило письмо о необходимости установления соответствующих требований в госнормативах уполномоченному органу по делам архитектуры и градостроительства.

После законодательного урегулирования и внесения необходимых требований в госнормативы в части размещения зарядных станций для электромобилей в различных зданиях МЧС пересмотрит правила пожарной безопасности – их приведут в соответствие с принятыми поправками.

"Учитывая изложенное, до принятия соответствующих нормативных правовых актов использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо", – подытожили в МЧС.

В августе этого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы необходимо развивать инфраструктуру для электромобилей – по его мнению, это важно для экологии города. Позже глава Минпрома Канат Шарлапаев выразил мнение, что для Казахстана выгодно, чтобы как можно больше стран пересаживались на электромобили.

Добавим, по информации на сайте EnergyProm, на 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрировали 4,4 млн легковых автомобилей — на 15,2% больше, чем годом ранее. Однако их доля по стране составила всего 0,11% от автопарка.

Больше всего электромобилей зарегистрировали в Алматы – 2,8 тыс. единиц. Далее идут Астана – 550 единиц, Алматинская область – 108 авто.

Меньше всего машин с электродвигателями – в области Абай (8 авто), СКО (14 машин) и области Жетiсу (21 автомобилей).