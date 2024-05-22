Дождь и сильный ветер пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Дождь, град и сильные ветра прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в период с 23 по 25 мая. На севере ожидаются заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 23 по 25 мая ненастная погода сохранится на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.

24-25 мая на северо-западе, севере, 25 мая - в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах прогнозируется прекращение дождей.

В западных, северных и северо-западных регионах в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 3 градусов, в дневные часы - в северных и северо-западных - понижение до 5-13 тепла. В то же время на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры до 20-30 тепла.

Между тем сегодня в Алматы и Астане прогнозируют дожди. В Шымкенте - облачную погоду и температуру днем до 24 градусов.

Осадки в южной столице будут лить практически всю неделю, а в Астане, как сообщали синоптики, в субботу может выпасть снег.

Согласно консультативному прогнозу погоды на уходящий месяц, большую часть мая осуществлялся переход к летним атмосферным процессам. Преобладали дни с высоким температурным фоном. Однако при этом наблюдаются также холодные дни.