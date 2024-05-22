Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 мая - в двух столицах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,9 м/с.