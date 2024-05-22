Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана в среду
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 мая - в двух столицах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 6,8 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,9 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104737-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-sredu/