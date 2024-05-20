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Дожди будут идти почти всю неделю в Алматы

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней – большая часть недели будет дождливой. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 мая в Алматы пройдет дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

21 мая ожидается небольшая облачность. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра – до 2,6 м/с.

22 мая также будет облачно. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью – опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

23 мая в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

24 мая снова пройдет дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

25 мая также ожидаются осадки. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

26 мая, по прогнозам синоптиков, вновь будет дождь. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 16 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103341-dozhdi-budut-idti-pochti-vsyu-nedelyu-v-almaty/

Автор: Александра Гольм

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Дожди будут идти почти всю неделю в Алматы
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