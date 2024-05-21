Дождь и сильный ветер обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 мая - дождь ожидается лишь в столице. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.