Дождь и сильный ветер обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 мая - дождь ожидается лишь в столице. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104035-dozhd-i-silnyy-veter-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/