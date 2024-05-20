Снег может выпасть в Астане в конце недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – в конце недели возможен снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

20 мая в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 9,9 м/с.

21 мая ожидается облачность. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра – до 8 м/с.

22 мая также будет облачно. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 18 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

23 мая в Астане синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

24 мая будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

25 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

26 мая в столице пойдет дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 12,7 м/с.