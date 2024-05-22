Собрание жителей Кульсары на площади завершилось

В городе Кульсары Атырауской области завершилось мирное собрание жителей. Чиновники поблагодарили людей за понимание, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жылыойского района.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, акимат Жылыойского района выразил благодарность жителям Кульсары за понимание проводимой работы по компенсациям за пострадавшее жилье.

Впереди ожидаются большие и очень важные реставрационные работы.

"Городская площадь вернулась к нормальной жизни, палатки участников мирного собрания разобраны. Все общественные пространства работают в обычном режиме.

В городе продолжается работа мобильных групп по ознакомлению пострадавшего населения с результатами оценки ущерба.

Кульсаринцам оказывается постоянная консультативная поддержка на базе городской школы № 20 и контакт-центра по номеру 109", - отметили в акимате.

Здесь добавили, что подписание договоров между жителями и акиматом, согласившимися с результатами оценки, продолжается в местном Доме культуры.

Напомним, 15 мая начался сбор жителей Кульсары перед зданием акимата Жылыойского района. Аким района Жумабек Каражанов вышел к собравшимся и поговорил с ними о механизме возмещения средств и предоставлении нового жилья.

Позже глава Атырауской области тоже встретился с жителями Кульсары. Он выслушал предложения и разъяснил порядок возмещения ущерба пострадавшим от паводков. Также Серик Шапкенов посетил оказавшиеся в воде дома горожан.