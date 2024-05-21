Школьники в пострадавших от паводков регионах Казахстана будут учиться летом

Школьники из пострадавших от паводков регионов Казахстана будут восполнять пробелы в знаниях летом — для них будет организована "Летняя школа", передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Учебный год в Казахстане завершается для 3,8 млн учащихся. По поручению главы правительства Олжаса Бектенова в связи с ЧС более чем 3,5 тысячи детей из Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов.

Для 832 тысяч школьников из пострадавших от паводков регионов будет организована "Летняя школа" для восполнения пробелов в знаниях", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Правительства.

Перед началом летних каникул премьер-министр поручил акимам регионов максимально охватить детей отдыхом и занятостью в каникулярное время, а особое внимание уделить досугу сельских детей.

При этом министерству здравоохранения поручено держать на особом контроле вопрос функционирования баз отдыха лишь при наличии разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана будут освобождены от текущих экзаменов и тестов. Это касается тех областей, которые столкнулись с паводками.

Также в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова по ликвидации последствий паводков в Казахстане.

Сообщалось, что на сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5 452 человек), оказывается вся необходимая помощь, а свыше 26 тысяч семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.

Отмечалось также, что начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, строится еще 873 новых домов для пострадавших граждан.

Накануне в пресс-службе правительства сообщили, что пик паводков по стране пройден. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения акимам по ускорению темпов восстановительных работ.