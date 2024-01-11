Кого не затронут изменения в ЕНТ в 2024 году, рассказал министр

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что для абитуриентов, поступающих на творческие специальности, ЕНТ в этом году не изменится, передает NUR.KZ.

Как отметил глава Миннауки на своей официальной странице в Facebook, ЕНТ-2024 остается без изменений для абитуриентов вузов, выбирающих творческое направление.

На тестировании они будут сдавать два предмета:

История Казахстана (20 заданий, пороговый балл – 5);

Грамотность чтения (10 заданий, пороговый балл – 3).

Время на выполнения заданий – 70 минут.

При этом творческие экзамены пройдут в самих вузах.

"Данное решение было принято на основе пожеланий как самих абитуриентов, так и на экспертном мнении профильных ведомств", – подчеркнул министр.

Также он напомнил, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования РК официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

"Если учесть еще три возможности (январь, март, август) сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз", – добавил Саясат Нурбек.

Отметим, ранее планировалось сделать обязательной сдачу предмета "Математическая грамотность" для абитуриентов, которые выбрали творческие направления.

Однако для всех остальных абитуриентов правила сдачи ЕНТ несколько изменились.

Так, сообщалось, что число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Также благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). При этом ранее было предоставлено 4 часа (240 минут).

Еще на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Однако позже Саясат Нурбек сообщил об отмене одного из новшеств на ЕНТ-2024.