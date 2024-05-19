Уровень Жайыка превысил критическую отметку: о ситуации в Атырауской области рассказали в оперштабе
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Уровень воды в реке Жайык продолжает расти, передает NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по Атырауской области. В трех населенных пунктах уровень превысил критическую отметку.
По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, уровень воды в реке Жайык утром 19 мая повысился в сравнении с предыдущим днем.
- в селе Индербор: – 6 см, уровень воды – 1021 см, критический уровень – 845 см;
- в селе Махамбет: + 3 см, уровень воды – 1011 см, критический уровень – 850 см;
- городе Атырау: +4 см, уровень воды – 570 см, критический уровень – 550 см;
- в селе Жанаталап: +2 см, уровень воды – 412 см, предельный уровень – 500 см;
- в селе Еркинкала: +2 см, уровень воды – 370 см, критический уровень – 450 см.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на западе Казахстана из-за угрозы подтопления.
Отметим, что вода в реке Жайык начала прибывать еще в конце апреля. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.
Сейчас известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области. В некоторых других регионах также были жертвы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103125-uroven-zhayyka-prevysil-kriticheskuyu-otmetku-o-situacii-v-atyrauskoy-oblasti-rasskazali-v-opershtabe/