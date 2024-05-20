Сирены зазвучат в Алматы во вторник

В Алматы во вторник, 21 мая, проведут проверку систем оповещения – по всему городу зазвучат сирены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

По информации ведомства, 21 мая в 10:00 в Алматы будет проведена проверка системы оповещения.

"Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов со включением электрических сигналов "Внимание всем!" информирует население о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки", – предупредили в ДЧС.

Отмечается, что при срабатывании сиренно-речевых установок в образовательных учреждениях и местах массового скопления людей в Алматы проведут объектовые сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места.

"В связи с этим Департамент по ЧС Алматы просит не паниковать, принять участие в сейсмотренировке с отработкой эвакуации из зданий (квартир, домов, мест постоянного времяпровождения)", – добавили спасатели.