Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паводковые воды из России перенаправили в высыхающие озера в ЗКО

Опубликовано:

Птицы летят над рекой
Река. Иллюстративное фото: the_burtons / Getty Images

В Западно-Казахстанской области перенаправили 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в высыхающие озера, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, поступающая из приграничных районов паводковая вода направлена в Камыш-Самарские озера в ЗКО, в которые последние 20 лет не поступала вода.

Отмечается, что Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Как пояснили в ведомстве, основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык (Урал). Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза".

"Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием. Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101412-pavodkovye-vody-iz-rossii-perenapravili-v-vysyhayushchie-ozera-v-zko/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.