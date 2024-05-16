Паводковые воды из России перенаправили в высыхающие озера в ЗКО

В Западно-Казахстанской области перенаправили 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в высыхающие озера, передает NUR.KZ со ссылкой на Минводы.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, поступающая из приграничных районов паводковая вода направлена в Камыш-Самарские озера в ЗКО, в которые последние 20 лет не поступала вода.

Отмечается, что Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Как пояснили в ведомстве, основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык (Урал). Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза".

"Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием. Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море", - сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.