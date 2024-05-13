Могут ли люди из "черного" списка принять участие в новой жилищной программе

Глава "Отбасы банка" на брифинге в СЦК рассказала, какие шансы принять участие в новой жилищной программе имеют люди, которые имели раньше долги по кредитам, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, имеет ли человек, который был в "черном" списке по непогашенным кредитам, шанс получить ипотеку.

"Оценку платежеспособности у нас в банке делает скоринговая модель, тоже нет человеческого фактора, там расчет делается баллов. Самое главное, чтобы в момент подачи заявления в тот день, когда у него идет оценка платежеспособности, у него не было просроченных кредитов в других банках. Но, как показывает наш опыт, если он погасил долги, например, в декабре, то уже в апреле у него будет больше шансов получить положительное решение. Чем больше этот срок после того, как он погасил просрочку, тем больше баллов начисляется", - заявила в ответ Ляззат Ибрагимова.

В противном случае, по ее словам, шансы уменьшаются.

"Были у нас заявители, которые погасили долги, допустим, в пятницу, и в понедельник пришли, то шансов меньше, но все зависит еще от суммы просрочки. Бывает просрочка 20 тысяч тенге, бывает просрочка 2,5 миллиона тенге. Все это модель сама считает, и, соответственно, выдает результат. Поэтому мы наших заемщиков всегда просим подготовиться к участиям в различных госпрограммах. Первое, это погасить проблемную задолженность и все просрочки других банков второго уровня", - заявила она.

Высказалась она и о потребительских кредитах, которые стали популярны.

"Как вы знаете, что сейчас у молодежи большой объем потребительских кредитов - когда люди берут на iPhone, на микроволновку и какие-то другие бытовые вещи. При этом - это фактически рост будущего потребления, долговой нагрузки. В нашем случае мы ипотеку рассматриваем фактически как инвестицию в свое будущее, поэтому стимулируем через первоначальный взнос в 20% новую культуру - новую ментальность, культуру сбережения, чтобы каждый месяц со своего дохода, зарплаты какую-то часть, отправлять на сбережения", - указала спикер.

Напомним, сегодня управляющий директор - директор филиала АО "Отбасы банка" Жансултан Матай рассказал, как лучше подать документы по новой жилищной программе "Наурыз".

По его словам, итоги будут подводиться только после завершения приема заявок - у казахстанцев еще есть время подать заявки по новой ипотечной программе.

Ранее мы подробно рассказали, как подать заявку на новую ипотеку под 7-9%. Вся процедура проходит в электронном формате. Также мы писали, чем отличается "Наурыз" от других программ, которые имеются в нашей стране.

Напомним, в марте этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил о необходимости запуска новой жилищной программы.

Уже в начале апреля глава Министерства промышленности и строительства заявил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа. Канат Шарлапаев сообщил, что для новой жилищной программы привлекаются средства в размере 300 млрд тенге. Ставка для социально уязвимых слоев населения не будет превышать 7%.

Позже в Казахстане перенесли старт новой ипотеки "Наурыз" на 25 апреля. Как оказалось, новую дату выбрали в связи с многочисленными праздниками в мае.