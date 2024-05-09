"Размером с орех": град обрушился на села в СКО

В ряде сел Северо-Казахстанской области разыгралась непогода и на регион обрушилась гроза с градом. В некоторых селах град выпал размером с орех, передает Петропавловск.news.

Как сообщает местное издание, несмотря на общее потепление в регионе, сегодня, 9 мая, в ряде районов СКО прошла гроза с градом.

Фотографиями и видео с изданием делятся сельчане, в чьих поселках и прошел сильный дождь, местами переходящий в град. В частности, это касается сел южных районов области.

На кадрах действие происходит сначала в селе Возвышенка района Г.Мусрепова, где град немаленьких размеров мощно бьет по крыше теплицы, вероятно, автора ролика. Кадры с градом есть и из села Ковыльное и Рузаевка.

"У нас вот град пошел. Окно на веранде бахнуло градом. Размером с арахис, или орех", - отмечает голос за кадром.

Издание отмечает, что такая переменчивая погода в мае для Северо-Казахстанской области — не редкость. Ровно год назад в регионе также прошелся сильный весенний ураган с градом и дождем.

В конце апреля сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 – ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом – некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Казахстане. Так, согласно консультативному прогнозу, в течение первой декады на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

Были озвучены прогнозы и на майские праздники. Сообщалось, что с 7 по 9 мая почти по всему Казахстану ожидается кратковременное возвращение тепла.Однако в ряде регионов страны прогнозировали неустойчивую погоду.