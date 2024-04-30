Какой будет погода в мае в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз на май 2024 года. Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, передает NUR.KZ.

В течение первой декады мая на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

В начале и в середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег.

Также, согласно прогнозу, в первой декаде мая ожидается колебание температуры воздуха:

на северо-западе, севере, в центре, на востоке страны ночью от -5...+3 градусов до +2...+10 градусов, днем от +5...+13 градусов до +20...+28 градусов;

ночью от -5...+3 градусов до +2...+10 градусов, днем от +5...+13 градусов до +20...+28 градусов; в южной половине страны - ночью от -3...+5 градусов до +8...+15 градусов, днем от +13...+23 градусов до +25...+30 градусов;

- ночью от -3...+5 градусов до +8...+15 градусов, днем от +13...+23 градусов до +25...+30 градусов; на западе страны ночью от +8...+18 градусов до -3...+7 градусов, днем от +18...+25 градусов до +8...+15 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, в центре, на востоке республики ночью до +10...+18 градусов, днем до +25...+35 градусов;

республики ночью до +10...+18 градусов, днем до +25...+35 градусов; в южной половине ночью до +15...+23 градусов, днем до +30...+40 градусов.

В отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15...+25 градусов, а в южных +20...+28 градусов.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2 градуса на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных и центральных регионах Казахстана.

В РГП "Казгидромет" добавили, что прогноз на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

Напомним что ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане.

В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы - на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке страны.