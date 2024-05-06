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Какой будет погода в майские праздники в Казахстане

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Женщина с зонтом идет по улице
Зонт. Иллюстративное фото: Puneet Vikram Singh, Nature and Concept photographer / Getty Images

С 7 по 9 мая почти по всему Казахстану ожидается кратковременное возвращение тепла. При этом на западе страны прогнозируется неустойчивая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В период с 7 по 9 мая практически во все регионы Казахстана придет краткосрочное тепло.

Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая температура днем достигнет 20-28 градусов тепла.

На западе Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут обильные дожди с грозами, возможно выпадение града. После этого синоптики обещают их прекращение и значительное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в мае в Казахстане. Так, согласно консультативному прогнозу, в течение первой декады на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

Между тем засуха ожидается в трех регионах Казахстана.

Также ранее был представлен прогноз погоды на предстоящую неделю в Шымкенте, Алматы и Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096819-kakoy-budet-pogoda-v-mayskie-prazdniki-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/

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