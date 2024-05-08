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До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стал доступен прогноз погоды на среду для Астаны, Алматы и Шымкента – он опубликован на портале OpenWeather. В одном из городов сегодня ожидается жара до +30°C.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью – опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 22 градусов, а ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, а ночью – опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097461-do-30-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Руслан Черкашин

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До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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