До 30 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Стал доступен прогноз погоды на среду для Астаны, Алматы и Шымкента – он опубликован на портале OpenWeather. В одном из городов сегодня ожидается жара до +30°C.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью – опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду. Днем воздух прогреется до 22 градусов, а ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, а ночью – опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.