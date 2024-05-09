Дождь и 30-градусная жара: какой будет погода в мегаполисах Казахстана 9 мая

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен дождь. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.