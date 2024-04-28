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Град размером с кокосовый орех: несколько человек погибли из-за урагана в Китае (видео)

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Последствия торнадо в Гуанчжоу
Последствия торнадо в Гуанчжоу. Фото: Chen Jimin/China News Service/VCG/Getty Images

В китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 – ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом – некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Как пишет CNN, ссылаясь на китайские СМИ, по меньшей мере 5 человек погибли и 33 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на Гуанчжоу вчера, 27 апреля.

По данным агентства Синьхуа, было повреждено 141 здание, но ни один жилой дом не разрушился.

Отмечается, что торнадо последовал за многодневными проливными дождями, которые обрушились на южный Китай.

При этом, по информации РИА Новости, в районе Гуанчжоу выпал град диаметром более пяти сантиметров. Отмечается, что некоторые градины были размером с кокосовый орех.

В китайской социальной сети Weibo распространились видео крупного града с сильным дождем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2092502-grad-razmerom-s-kokosovyy-oreh-neskolko-chelovek-pogibli-iz-za-uragana-v-kitae-video/

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