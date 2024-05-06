Когда и на каких улицах Алматы начнут ремонтировать дороги, рассказали в акимате
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Как сообщили в ведомстве, 90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более 5 лет не проводился средний ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
Как рассказали в акимате Алматы, средний ремонт дорог начнется 1 июня.
В настоящее время подрядные организации города заделывают ямы, о которых властям сообщили граждане.
"В чат-бот AlmatyJolybot в специальном Telegram-канале, посвященном дорожной инфраструктуре, с момента запуска 23 апреля ежедневно регистрируется порядка 30-40 заявок.
Всего поступило более 400 обращений, из которых на сегодня отработано свыше 70%. Также заявки поступают через интернет-портал open-almaty.kz и сервис eOtinish", - говорится в сообщении акимата.
С начала работ текущим ремонтом охвачено 41 тысяча м² дорожного полотна. При этом до конца года планируется отремонтировать около дорог 310 тысяч м² асфальтобетонного покрытия.
"Текущий ремонт производится для предупреждения и неотложного исправления мелких повреждений и аварийных разрытий дорожного полотна.
Как показывает анализ, порядка 90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более 5 лет не проводился средний ремонт, а также на участках, где велись строительство и ремонт инженерных сетей", - сообщили в акимате.
Средний ремонт предполагает восстановление первоначальных эксплуатационных качеств дороги с заменой дорожного покрытия. В текущем году средний ремонт планируется провести на 274 улицах протяженностью 250 км.
В 2023 году в Алматы проведен средний ремонт дорожного покрытия на 175 улицах протяженностью 200 км.
Гарантийный срок на средний ремонт составляет три года, в течение этого времени подрядчик исправляет любые недочеты за свой счет.
При этом в прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и образованию трещин.
Магистральные улицы, которые будут охвачены средним ремонтом:
- улица Сатпаева, от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан, от проспекта Назарбаева до улицы Луганского;
- улица Жандосова, от ул.Саина до ул.Яссауи;
- улица вдоль БАКа (от улицы Саина до ТР Шоссе Северное Кольцо);
- улица Жандосова от улицы Тимирязива до улицы Манаса;
- проспект Рыскулова от улицы Кудерина до улицы Бокейханова (в том числе ТР Рыскулова Кудерина, ТР Рыскулова Бокейханова со съездами);
- улица Лавренева, от ВАЗ (кольцо) до с. Покровка;
- улица Б.Момышулы, от проспекта Райымбека до улицы Монке би;
- проспект Сейфуллина, от улицы Тобаякова до границ ТР Сейфуллина Жансугурова, от границ ТР Сейфуллина Жансугурова до проспекта Рыскулова;
- улица Жансугурова, от улицы Акпаева до улицы Жумабаева;
- улица Кульджинский тракт, от ТР Рыскулова до ТР Халиулина Кульджинский тракт;
- улица Керей-Жанибек хандар, от улицы Керей-Жанибек хандар, дом 378 до Высокогорного спортивного комплекса "Медеу" (в том числе, дорога до ущелья Кимасар);
- проспект Дулати, от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной;
- улица Западный Желтоксан, от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева;
- улица Утеген батыра, от улицы Шаляпина до улицы Жубанова;
- улица Кабдолова, от улицы Утеген батыра до проспекта Саина;
- улица Калдаякова, от улицы Кабанбай батыра до улицы Макатаева;
- улица Тургут Озала, от улицы Толе би до проспекта Райымбека;
- ТР "Капчагайский мост" от улицы Бурундайская до магазин "Самал";
- ТР проспект Рыскулова от улицы Табачнозаводская до конца эстакады.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Алматы планируют начать ямочный ремонт дорог.
В конце марта аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района заявил, что выбоины и ухабы появляются весной на дорогах Алматы прямо как весенние подснежники.
Незадолго до этого стало известно, что в Медеуском районе из-за переувлажнения грунта провалилась дорога.
В 2023 году мы сообщали, что дороги Алматы начали ремонтировать новым образом.
Также прошлым летом в акимате поясняли, почему дороги приходится перекрывать для ремонта в дневное время. По их словам, для того, чтобы асфальтобетонное покрытие служило дольше, оно должно остудиться в течение длительного времени для закрепления свойств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097068-kogda-i-na-kakih-ulicah-v-almaty-nachnut-remontirovat-dorogi-rasskazali-v-akimate/