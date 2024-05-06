Когда и на каких улицах Алматы начнут ремонтировать дороги, рассказали в акимате

Как сообщили в ведомстве, 90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более 5 лет не проводился средний ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как рассказали в акимате Алматы, средний ремонт дорог начнется 1 июня.

В настоящее время подрядные организации города заделывают ямы, о которых властям сообщили граждане.

"В чат-бот AlmatyJolybot в специальном Telegram-канале, посвященном дорожной инфраструктуре, с момента запуска 23 апреля ежедневно регистрируется порядка 30-40 заявок.

Всего поступило более 400 обращений, из которых на сегодня отработано свыше 70%. Также заявки поступают через интернет-портал open-almaty.kz и сервис eOtinish", - говорится в сообщении акимата.

Ремонт дорог в Алматы. Фото: Акимат Алматы

С начала работ текущим ремонтом охвачено 41 тысяча м² дорожного полотна. При этом до конца года планируется отремонтировать около дорог 310 тысяч м² асфальтобетонного покрытия.

"Текущий ремонт производится для предупреждения и неотложного исправления мелких повреждений и аварийных разрытий дорожного полотна.

Как показывает анализ, порядка 90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более 5 лет не проводился средний ремонт, а также на участках, где велись строительство и ремонт инженерных сетей", - сообщили в акимате.

Средний ремонт предполагает восстановление первоначальных эксплуатационных качеств дороги с заменой дорожного покрытия. В текущем году средний ремонт планируется провести на 274 улицах протяженностью 250 км.

В 2023 году в Алматы проведен средний ремонт дорожного покрытия на 175 улицах протяженностью 200 км.

Ремонт дорог в Алматы. Фото: Акимат Алматы

Гарантийный срок на средний ремонт составляет три года, в течение этого времени подрядчик исправляет любые недочеты за свой счет.

При этом в прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и образованию трещин.

Магистральные улицы, которые будут охвачены средним ремонтом:

улица Сатпаева, от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан, от проспекта Назарбаева до улицы Луганского;

улица Жандосова, от ул.Саина до ул.Яссауи;

улица вдоль БАКа (от улицы Саина до ТР Шоссе Северное Кольцо);

улица Жандосова от улицы Тимирязива до улицы Манаса;

проспект Рыскулова от улицы Кудерина до улицы Бокейханова (в том числе ТР Рыскулова Кудерина, ТР Рыскулова Бокейханова со съездами);

улица Лавренева, от ВАЗ (кольцо) до с. Покровка;

улица Б.Момышулы, от проспекта Райымбека до улицы Монке би;

проспект Сейфуллина, от улицы Тобаякова до границ ТР Сейфуллина Жансугурова, от границ ТР Сейфуллина Жансугурова до проспекта Рыскулова;

улица Жансугурова, от улицы Акпаева до улицы Жумабаева;

улица Кульджинский тракт, от ТР Рыскулова до ТР Халиулина Кульджинский тракт;

улица Керей-Жанибек хандар, от улицы Керей-Жанибек хандар, дом 378 до Высокогорного спортивного комплекса "Медеу" (в том числе, дорога до ущелья Кимасар);

проспект Дулати, от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной;

улица Западный Желтоксан, от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева;

улица Утеген батыра, от улицы Шаляпина до улицы Жубанова;

улица Кабдолова, от улицы Утеген батыра до проспекта Саина;

улица Калдаякова, от улицы Кабанбай батыра до улицы Макатаева;

улица Тургут Озала, от улицы Толе би до проспекта Райымбека;

ТР "Капчагайский мост" от улицы Бурундайская до магазин "Самал";

ТР проспект Рыскулова от улицы Табачнозаводская до конца эстакады.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Алматы планируют начать ямочный ремонт дорог.

В конце марта аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района заявил, что выбоины и ухабы появляются весной на дорогах Алматы прямо как весенние подснежники.

Незадолго до этого стало известно, что в Медеуском районе из-за переувлажнения грунта провалилась дорога.

В 2023 году мы сообщали, что дороги Алматы начали ремонтировать новым образом.

Также прошлым летом в акимате поясняли, почему дороги приходится перекрывать для ремонта в дневное время. По их словам, для того, чтобы асфальтобетонное покрытие служило дольше, оно должно остудиться в течение длительного времени для закрепления свойств.