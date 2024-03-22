Дорога провалилась в Алматы (видео)

Дорога провалилась в Медеуском районе Алматы - это произошло из-за переувлажнения грунта. В акимате рассказали подробности, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры произошедшего опубликовал у себя в Facebook пользователь Данияр Омурзаков. На них видно, что произошел обвал грунта, место ЧП огородили.

По данным акимата Медеуского района, вследствие переувлажнения грунта произошло фрагментарное разрушение по борту проезжей части по ул. Жамакаева.

"Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено. Специалисты ведут обследование участка и устранение последствий произошедшего", - заявили в ведомстве.

Ранее синоптики предупреждали, что в связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Также напомним, что минувшей ночью в результате интенсивного выпадения ливневого дождя по бассейну реки "Узын-Каргалы" выше села Каргалы с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку.