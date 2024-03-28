"Знаменитые наши подснежники": Досаев – о выбоинах и ямах на дорогах в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района прокомментировал плохое качество дорог в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас затронули вопрос дорог… сейчас знаменитые наши "подснежники" - выбоины, ухабины (повылезали - прим. ред.)… но, к сожалению, инфраструктура города у нас поддерживалась долгие годы, но не модернизировалась. Мы эту работу начали - и в прошлом году в тех местах, где мы прошли средним ремонтом и сделали хороший текущий ремонт, таких проблем нет.

Но Жетысуский район - один из самых старых районов, и там инфраструктура вообще изношенная. Это - водоснабжение, канализация… где-то ее вообще нет. Поэтому по планам я дополнительные средства выделил - мы это все потянем.

После схода снега асфальтно-бетонный завод мы запустили раньше времени - понемногу он начал работать и выйдет на проектную мощность, сможет быстрее работать. Точно так же касается и земли: на мокрую землю класть бесполезно - это все вспучится, отойдет, и через некоторое время у вас будут двойные претензии к нам", - рассказал аким.

Он добавил, что в апреле будет проведена уборка города, затем будут даны поручения по ремонту. Что касается ремонта дорог, то, по словам акима, в этом году выделено 500 млн тенге, еще 100 млн тенге выделено районным акиматам на мелкий ремонт.

Ранее сообщалось, что дорога провалилась в Медеуском районе Алматы - это произошло из-за переувлажнения грунта.