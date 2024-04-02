Когда в Алматы отремонтируют ямы на дорогах, рассказали в акимате

В акимате Алматы рассказали корреспонденту NUR.KZ о том, когда в городе начнется ремонт дорог. Ранее аким Ерболат Досаев назвал ямы и выбоины "подснежниками".

С приходом весны в Южную столицу Казнет запестрил жалобами водителей на состояние городских дорог. Ямы и выбоины встречаются на каждой улице, а дороги разваливаются целыми частями.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, из-за переувлажнения грунта в Медеуском районе провалилась целая часть дорожного полотна.

Другие пользователи жалуются на поломку автомобилей из-за ям. Так, разъезжая по городу алматинец Ербол Кулжабаев "разодрал" шину и диск автомобиля.

Колесо автомобиля: facebook.com/Ербол Кулжабаев

"Диск "сел" к люку ободом и "прошковырил" вот так. Теперь покупать новую надо. Вот кто за такое будет компенсировать людям?" - рассказал Кулжабаев в соответствующем посте в Facebook.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один горожанин, Виктор, утверждает: в этом году создается впечатление, что состояние дорог намного плачевнее, чем в предыдущих. Особое негодование в Викторе вызывают провалы, которые появляются вблизи люков.

Ямы на дорогах: Из личного архива

"Я живу в Алатауском районе на улице Наби. Эту улицу с хорошим, на тот момент, асфальтом раскопали в 2020 году, положили трубу и просто землей зарыли. Уже четыре года ничего не предпринимают. После каждого дождя ямы все глубже", - сообщил мужчина.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мнение Виктора поддержали пользователи сети. Люди жалуются на качество дорог и шутят, что ездить по стиральной доске намного легче, чем по алматинским дорогам, и что вместе со снегом в городе растаял и асфальт. Сам аким Ерболат Досаев назвал ямы и выбоины "подснежниками", отметив, что работа по их устранению началась еще в прошлом году.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы эту работу начали - и в прошлом году в тех местах, где мы прошли средним ремонтом и сделали хороший текущий ремонт, таких проблем нет", - пояснил аким.

Отметим, тогда ремонт произвели на 200 километрах дорожного полотна. В этом году планируют отремонтировать еще 250 километров на 274 улицах города всех восьми районов.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала этого года ведется и мониторинг образовавшихся ям на дорогах, сообщают в акимате города. Все жалобы и обращения местных жителей обещают принять в работу. Однако точные сроки не установлены.

Ямы на дорогах: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Известно, что ямочный ремонт начнется с установлением благоприятных погодных условий. В настоящий момент запущена работа асфальтобетонного завода.

Напомним, ранее на вопрос депутата Руслана Идрисова, замакима города Алишер Абдыкадыров ответил, что ремонтные работы на дорогах Алматы могут начаться уже в апреле.