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Почти всю неделю в Алматы будут идти дожди, предупреждают синоптики

Опубликовано:

Люди с зонтами идут по улице
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - почти всю неделю в городе будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 мая в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 18 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

7 мая вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 2,9 м/с.

8 мая, по прогнозам синоптиков, снова будет идти дождь. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов, а ночью – опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

9 мая в Алматы ожидается погода без осадков. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 29 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

10 мая обещают ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

11 мая в южной столице возможен дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

12 мая, по прогнозам синоптиков, снова будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096606-pochti-vsyu-nedelyu-v-almaty-budut-idti-dozhdi-preduprezhdayut-sinoptiki/

Автор: Кристина Кривцанова

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Почти всю неделю в Алматы будут идти дожди, предупреждают синоптики
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