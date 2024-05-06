До 27 градусов тепла и дожди обещают в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - астанчанам обещают дожди и до 27 градусов жары. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 мая в Астане будет облачно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 13 градусов, но ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

7 мая ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 8,8 м/с.

8 мая осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью – опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

9 мая в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 27 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,8 м/с.

10 мая снова будет идти дождь. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

11 мая ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,4 м/с.

12 мая синоптики обещают ясную погоду. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.